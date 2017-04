Jörg Schwestermann übernimmt Präsidentenamt

An der Generalversammlung der Genossenschaft Gesamtmelioration Visp-Baltschieder-Raron (GGM) haben die Genossenschafter Jörg Schwestermann (Vizepräsident der Einwohnergemeinde Raron) zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Er übernimmt dieses Amt von Georges Schmid.

Im Jahr 2007 ist in Baltschieder die Genossenschaft Gesamtmelioration Visp-Baltschieder-Raron gegründet worden. Der Genossenschaft gehören alle Eigentümer von landwirtschaftlichen Parzellen in der Talebene zwischen Visp, Baltschieder und Raron an. Sie bezweckt im Zusammenhang mit der Dritten Rhonekorrektion (R3) eine Gesamtmelioration des landwirtschaftlichen Gebietes im Einzugsperimeter. Der Genossenschaft gehören 265 Eigentümer an, denen die knapp 500 Parzellen gehören.

Die Gesamtmelioration bezweckt die Erstellung von neuen Bewässerungsanlagen, ein zweckmässiges Strassennetz sowie die Zusammenlegung von Parzellen zur Verbesserung der Bewirtschaftung aller Böden im Perimeter.

Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten wurden durch Quecksilberrückstände verzögert und erschweren eine Neuzuteilung der Böden. Nach Aufnahme aller bisherigen Eigentumsverhältnisse und Bonitierung der Parzellen ist ein Neuzuteilungsentwurf erstellt worden. Dieser wird demnächst öffentlich aufgelegt.

Die Gesamtkosten des Projektes von rund 10 Millionen Franken werden zu 50 Prozent durch die R3, 20 Prozent vom Bundesamt für Landwirtschaft, 14 Prozent vom Kantonalen Amt für Strukturverbesserung, 2,5 Prozent durch die Gemeinde Visp, 2,2 Prozent durch die Gemeinde Raron und 1,3 Prozent durch die Gemeinde Baltschieder finanziert. Die restlichen 10 Prozent der Kosten werden auf die Grundeigentümer verteilt. Bis Ende 2016 wurden für das Projekt 1,8 Millionen Franken investiert.

Dem neunköpfigen Vorstand gehören je ein Vertreter der Munizipal- und Burgergemeinden Visp, Baltschieder und Raron sowie je ein Vertreter der Bewirtschafter dieser drei Gemeinden an. Als neuer Präsident amtet Jörg Schwestermann, Vizepräsident der Einwohnergemeinde Raron. Die Generalversammlung findet turnusgemäss in einer der drei Gemeinden statt und ist für das nächste Jahr in Baltschieder geplant.

28. April 2017, 09:54

