Andenmatten folgt auf Truffer

Nach über 13 Jahren erfolgreichem Wirken gibt Stefan Truffer das Präsidentenamt des OKs Gornergrat Zermatt Marathon ab. Sein Nachfolger ist der Grächener Hotelier Olivier Andenmatten.

«Nach dem 15-Jahre-Jubiläum des Marathons am schönsten Berg der Welt ist es an der Zeit, das Präsidium in jüngere Hände zu übergeben. Ich bin glücklich, in Olivier Andenmatten den idealen Nachfolger gefunden zu haben», sagt der 68-jährige Stefan Truffer zum bevorstehenden Führungswechsel im Organisationskomitee und im Verein des Gornergrat Zermatt Marathons. Während rund 13 Jahren hat Truffer die Geschicke des Marathons geführt und ist am heutigen Erfolg massgeblich beteiligt. «Natürlich stehe ich bei Bedarf dem OK weiterhin immer gerne mit Rat und Tat zur Verfügung», wird Truffer weiter zitiert.

«Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin hochmotiviert», meint Olivier Andenmatten. Der 41-jährige Besitzer des Hotels Hannigalp in Grächen ist seit Jahren mit dem Laufsport und dem Gornergrat Zermatt Marathon verbunden und will den fast weltweit bekannten Lauf in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen. Er kann dabei auf ein eingespieltes rund 20-köpfiges Organisationskomitee zählen. Andenmatten war zudem OK-Präsident der diesjährigen Snowbike WM in Grächen.

Der diesjährige Marathon findet am 1. Juli statt. Neben der Originaldistanz von St. Niklaus über Zermatt auf den Riffelberg gibt es noch die Kategorien Halbmarathon (ab Bahnhof Zermatt), Staffel und die Königsdisziplin «Ultra» mit Ziel auf dem Gornergrat. «Wir haben heute weit mehr Anmeldungen als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Der Halbmarathon ist bereits vollständig ausgebucht», zeigt sich Geschäftsführerin Andrea Schneider erfreut.

pd/map

18. April 2017, 11:45

Artikel teilen