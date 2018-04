Für egalitäre Aufteilung

Astrid Mattig vom Beratungszentrum Sipe Oberwallis, Karin Pece von der Informations- und Beratungsstelle Freuw und Ursula Stüdi vom kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie (von links) am Mittwochmorgen vor den Medien. Foto: Walliser Bote

Das FrauenNetzwerk hat zu einem Infoanlass zum Thema «Mehr Frauen in politischen Ämtern im Kanton Wallis» geladen.

Karin Pece von der Info- und Beratungsstelle Freuw führte in die Veranstaltung ein, bevor Ursula Stüdi vom kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie die Auswertung einer am Frauentag durchgeführten Umfrage präsentierte.

Diese ergab, dass eine Mehrheit der Frauen und Männer sich eine egalitäre Vertretung der Frauen in der Politik, in der Wirtschaft und in den Verwaltungsräten wünscht. Die Lohndifferenz wird wenig überraschend durchs Band als ungerecht empfunden. Die ideale Aufteilung der Betreuungsaufgaben zwischen Mutter und Vater lautet 50/50. Der Wunsch junger Väter nach einer Teilzeitanstellung wird von gut 90 Prozent der Teilnehmer der Umfrage gutgeheissen.

Lesen Sie mehr zu den Forderungen des FrauenNetzwerks Oberwallis und den Umfrage-Ergebnissen im WB vom Donnerstag, 19. April.

18. April 2018, 11:23

