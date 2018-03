Bald zweitgrösste Gemeinde im Kanton

Am Rhoneknie wird geheiratet: Die Stimmbevölkerung der beiden Nachbargemeinden Martinach und Charrat sagten am Sonntag mit überwältigendem Mehr Ja zu einer Fusion.

Der Ja-Stimmenanteil in Martinach lag bei fast 92 Prozent, in Charrat waren es fast 89 Prozent. In einer Mitteilung zeigten sich die Präsidenten beider Gemeinden denn auch erfreut über die Klarheit der Zustimmung.

Der Zusammenschluss am Rhoneknie folgt einem allgemeinen Trend im französischsprachigen Kantonsteil, wo es in jüngster Vergangenheit mehr Gemeindefusionen gab, als im Oberwallis. Die neue Gemeinde wird ab dem 1. Januar 2021 Martinach heissen. Sie ist dann hinter Sitten die zweitgrösste Stadt des Kantons.

