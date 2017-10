Fusion in der Aletsch Arena angenommen

Anlässlich der Generalversammlung der Bettmeralp Bahnen AG am Samstag ist über die Genehmigung der geplanten Fusion mit der Luftseilbahnen Fiesch Eggishorn AG und der Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn AG abgestimmt worden. Die anwesenden Aktionäre haben sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Genehmigung der Fusion wurde mit 90,85 Prozent angenommen. Somit ist eine weitere Etappe zur geplanten Fusion geschafft. Die Generalversammlungen der Luftseilbahnen Fiesch Eggishorn AG und der Aletsch Riederalp Bahnen AG werden anfangs kommender Woche über die entsprechenden Anträge anlässlich der anberaumten Generalversammlungen befinden.

Die Verwaltungsräte der drei Bergbahnen haben sich schon seit Längerem intensiv mit der Prüfung eines Zusammengehens beschäftigt. Zu diesem Zweck wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Verwaltungsräten aller drei Bahnen gebildet. Der Verwaltungsrat der BAB AG, aber auch die Verwaltungsräte der ARBAG und der LFE AG haben sich einstimmig für die geplante Fusion ausgesprochen.

Auch der Burger- und Gemeinderat der Gemeinde Bettmeralp unterstützt das Vorhaben geschlossen. Aufgrund der bedeutenden Beteiligung der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde Bettmeralp an der Bettmeralp Bahnen AG konnten die Einwohner und Burger der Bettmeralp anlässlich eines Urnengangs über dieses Vorhaben abstimmen. Die Bettmer haben der geplanten Fusion an der Urne am 24. September zugestimmt.

Daher ist die entsprechende Beschlussfassung der Aktionäre der Bettmeralp Bahnen AG als auch der Aletsch Riederalp Bahnen AG und der Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG anlässlich der anstehenden Generalversammlungen geplant.

29. Oktober 2017

