Fussgängerin in Martinach von Auto gestreift

Der Autofahrer hat eine Fussgängerin am Strassenrand gestreift. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am Mittwochmorgen hat sich in Martinach ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Fussgängerin ist dabei verletzt worden. Die Walliser Kantonspolizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ein 47-jähriger Walliser fuhr mit einem Personenwagen am Mittwoch kurz vor 7 Uhr auf der Avenue du Simplon vom Stadtzentrum in Richtung Charrat. Auf der Höhe des Gewerbeschulzentrums streifte er mit seinem Fahrzeug eine 17-jährige Fussgängerin am rechten Strassenrand. Verletzt wurde sie mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, sind gebeten sich bei der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 zu melden.

pd/map

06. Juni 2018, 14:32

Artikel teilen