Gamsentunnel für Tag des offenen Autobahntunnels gesperrt

Der Gamsentunnel bleibt am Samstag tagsüber gesperrt. Foto: zvg

Der Tunnel Eyholz wird demnächst in Betrieb genommen. Im Vorfeld dazu organisiert das Amt für National­strassenbau am Samstag einen Tag des offenen Autobahn­tunnels. Die Vorzone des Gamsen­tunnels dient an diesem Tag als Parkraum und als Zufahrt. Der Tunnel wird daher vorübergehend gesperrt.

Der Tunnel Eyholz wird im April in Betrieb genommen. Im Vorfeld dazu wird für die interessierte Bevölkerung unter dem Motto «Die A9 erleben» ein Tag des offenen Autobahntunnels organisiert. Am morgigen Samstag wird die Bevölkerung somit die Möglichkeit haben, den neuen Autobahntunnel Eyholz aktiv und hautnah zu erleben.

Der Tunnel Eyholz ist der längste Tunnel der Autobahn A9 und ein wichtiges Bauwerk der Südum­fahrung Visp. Zudem war der Tunnel Eyholz eine der grössten Tunnel­bau­stellen der vergangenen Jahre in der Schweiz. Die Eventzone am Samstag beginnt gleich im Anschluss an die A9-Teilstrecke zwischen Brig-Glis und Visp-Ost mit dem Gamsentunnel. Die Vorzone des Gamsen­tunnels wird für diesen Tag als Parkplatz und für die Leitung der Besucherströme benötigt.

Der Gamsentunnel wird daher am Samstag von 08.30 bis 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in diesen Zeiten in beiden Richtungen über die Kantonsstrasse umgeleitet. Für den Tag des offenen Autobahntunnels wird eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Velo empfohlen.

pd/map

16. März 2018, 15:01

Artikel teilen