Prix Bienvenu für Grächner «Gädi»

Seit fünf Jahren wird Schweizer Gastfreundlichkeit prämiert: am Schweizer Ferientag in Davos zeichnet Schweiz Tourismus (ST) die freundlichsten Schweizer Hotels in fünf Kategorien aus. In einer davon konnte sich das Hotel Gädi in Grächen den Sieg sichern – aber auch zahlreiche andere Oberwalliser Betriebe sind vertreten.

Im Rahmen des Schweizer Ferientags wurden am Dienstag in Davos bereits zum fünften Mal die freundlichsten Hotels der Schweiz gefeiert: der Prix Bienvenu steht für herausragende Schweizer Servicequalität und gelebte Gastfreundlichkeit.

Das Unternehmen TrustYou hat mehrere hunderttausend Gäste-Feedbacks aus über 250 Bewertungs- und Buchungsplattformen, abgegeben zwischen September 2015 und August 2016, ausgewertet. Bei der Analyse der Hotelbewertungen wurden damit Faktoren wie Aufmerksamkeit, Herzlichkeit, Empathie oder Hilfsbereitschaft des Personals berücksichtigt. Schweizer Hotels mit mindestens 70 Feedbacks auf Bewertungs-Websites sind automatisch für die Teilnahme am Prix Bienvenu qualifiziert. Die Finalisten, die drei bestbewerteten Hotels in fünf Kategorien, wurden daraufhin von einem Jury-Mitglied persönlich besucht und evaluiert.

Zahlreiche Oberwalliser Betriebe

In der Kategorie «Ferienhotel klein und fein» konnte das Team des Hotels Gädi in Grächen unter der Leitung von Melanie Williner und Martin Brigger den 1. Rang und somit den Prix Bienvenu mit nach Hause nehmen. Unter den gastfreundlichsten Ferienhotels mit bis zu 40 Zimmern werden 40 Betriebe schweizweit aufgeführt, darunter ganze 14 aus dem Oberwallis. Genannt werden das Hotel Glocke in Reckingen, die «Elite Alpine Lodge» in Saas Fee, das Hotel Nufenen in Ulrichen, das Chalet-Hotel Bettmerhof auf der Bettmeralp, das Suitenhotel Zurbriggen in Zermatt, das Hotel Dufour in Zermatt, das Hotel Welschen in Zermatt, das Hotel Alpenperle in Saas Fee, das Erlebnishotel Etoile in Saas Fee, das Hotel Garni Sporting auf der Bettmeralp, das Hotel Admiral in Zermatt, das Hotel Alpenrose in Zermatt und das Hotel-Restaurant Waldhaus in Leukerbad.

In der Kategorie «Ferienhotel gross» werden das Hotel National, das Hotel Sonne sowie das Parkhotel Beau Site, alle in Zermatt, mit einer Nennung unter den Top-30 schweizweit für ihre Gastfreundlichkeit belohnt. In den Kategorien «Stadthotel» und «Luxus-Stadthotel» finden sich keine Oberwalliser Betriebe. Bei den «Luxushotels» schafften es das «The Capra» in Saas Fee und das «The Omnia» in Zermatt unter die Top-Ten.

ST, hotelleriesuisse, GastroSuisse, die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) und die Universität Bern haben den PRIX BIENVENU geschaffen und im Jahr 2013 erstmals vergeben. «American Express» ist «Presenting Partner» und schenkt den fünf Gewinnern für den Rest des Jahres die Kommissionen bis max. 10'000 Franken auf den entsprechenden Kartenbuchungen und integriert die Hotels in die Online-Plattform americanexpress.ch/selects.

pd/map

23. Mai 2017, 14:46

