Gebietsweise noch grosse Lawinengefahr

In weiten Teilen der Schweiz herrscht erhebliche bis grosse Lawinengefahr. Die Situation könnte sich bis Sonntag ein wenig entspannen, allerdings, vor allem im Wallis, sehr langsam.

Mit Schneefall und starkem Nordwestwind entstanden in der Höhe umfangreiche Triebschneeansammlungen, insbesondere in den Hauptniederschlagsgebieten am Alpennordhang und in Nordbünden. Mit dem Temperaturanstieg und dem Regen wurde die Schneedecke bis gegen 2500 Meter – im Wallis auch deutlich höher – feucht und in mittleren Lagen durchnässt. Dies führte zu zahlreichen spontanen Lawinenabgängen.

Tiefer in der Schneedecke sind laut Lawinenbulletin vor allem an Schattenhängen zwischen 2200 und 2800 Metern kantig aufgebaute Schwachschichten vorhanden. In den inneralpinen Gebieten des Wallis und Graubündens reissen Lawinen oft bis in diesen schwachen Altschnee durch und können dann gefährlich gross werden.

Am Samstag ist es trotz einiger Wolkenfelder meist sonnig. Am Sonntag ist es nur teils sonnig und im Tagesverlauf kann es etwas Niederschlag geben. Der Wind nimmt markant ab. Am Samstag ist es mild, am Sonntag kühlt es etwas ab. Die Lawinengefahr nimmt ab, im südlichen Wallis und in den inneralpinen Gebieten Graubündens aufgrund des schwachen Schneedeckenaufbaus aber nur sehr langsam.

10. März 2017, 16:00

