Sperrgut bequem entsorgen

Der Gebührenverbund Oberwallis lanciert ab dem 1. Januar 2018 eine zweite Sperrgutmarke. Nebst der bisherigen Marke (bis 30 kg und 2 Meter Länge) wird künftig auch eine Marke für kleineres Sperrgut (bis 10 kg und 2 Meter Länge) erhältlich sein.

Wie der Gebührenverband Oberwallis am Donnerstag mitteilte, kostet die neue Sperrgutmarke, die für brennbare Materialien bis 10 Kilogramm und zwei Meter Länge vorgesehen ist, fünf Franken. Die bisherige Marke für grösseres Sperrgut bis 30 Kilogramm (ebenfalls bis zwei Meter Länge) kostet 12,50 Franken und ist weiterhin gültig. Erhältlich sind die beiden Sperrgutmarken in diversen Lebensmittelgeschäften.

«Diese zusätzliche Sperrgutmarke ist ein Dienst am Kunden», erklärte Helmut Sommer, Geschäftsleiter des Gebührenverbundes Oberwallis. Und betont: «Vielen Leuten ist nicht mehr bewusst, dass die Kehrrichtabfuhr das brennbare Sperrgut ab ihrem Sammelstandort des Hauskehrichts mitnehmen.» Dies sei die ökologisch sinnvollste Lösung. Denn nicht selten würden kleine Mengen an Sperrgütern von Privatpersonen in der Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) in Gamsen entsorgt. Und dies führe mitunter zu einem unnötigen Verkehrsaufkommen auf dem Gelände der KVA.

msu

23. November 2017, 15:07

