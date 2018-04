Geistreicher Start in den Tag

Abends seien sowieso die meisten verplant, erklärt Martin Kalbermatten, Direktor der kantonalen IV-Stelle. Was eignet sich also besser, als den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück zu beginnen?

Alle zwei Jahre lädt die IV-Stelle Wallis ihre besten "Kunden" zu einem Arbeitgeberfrühstück. Am Freitagmorgen versammelten sich also all jene, die es der hiesigen IV-Stelle erlauben, jährlich 800 bis 1000 Arbeitnehmer wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren – Lehrstellen, Praktikumsangebote etc. noch gar nicht mitgezählt.

Umrahmt wurde der Anlass von zwei Referaten. Während Doris Pfaffen, Mitarbeiterin der IV-Stelle Wallis, kurz auf die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz einging, widmete Dr. Ludwig Hasler seinen Beitrag dem Thema Digitalisierung. Die Frage, ob man den digitalen Wandel bremsen oder forcieren wolle, sei falsch gestellt, so der Physiker, Publizist und Hochschuldozent. Vielmehr gehe es darum, Pilot – und nicht nur Passagier – der unvermeidlichen Veränderung zu sein.

Mehr zum Thema lesen Sie im Walliser Boten vom Samstag.

pac

20. April 2018, 12:07

Artikel teilen