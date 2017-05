Gemeinde Naters mit einem Cash Flow von 5.8 Millionen Franken

Die Urversammlung von Naters verabschiedete am Mittwochabend im Zentrum Missione die Rechnung 2016. Die Verwaltungsrechnung des vergangenen Jahres schliesst bei einem laufenden Ertrag von 34.105 Millionen Franken und einem Aufwand von 28.303 Millionen mit einem Cash Flow von 5.801 Millionen Franken ab. Die Budgetvorgabe von 6.337 Millionen Franken konnte somit nicht erreicht werden.

Die Investitionsrechnung weist Einnahmen von 1.283 Millionen Franken und Ausgaben (Investitionen) von 6.163 Millionen aus. Die Nettoinvestitionen der Gemeinde Naters belaufen sich damit auf 4.879 Millionen Franken, welche vollumfänglich über den Cash Flow finanziert werden konnten. Die Gesamtrechnung 2016 der Gemeinde Naters weist somit einen Finanzierungsüberschuss von nicht ganz einer Millionen Franken aus, welcher für die Schuldentilgung verwendet wurde.

Im Weiteren wurde an der Urversammlung über die Wahl der Revisionsstelle für die Legislaturperiode 2017 – 2020 und die Aufhebung von zwei kommunalen Reglementen abgestimmt (Reglement über die Erhebung von Vergnügungssteuern vom 27. Dezember 1949 und Reglement über die öffentlichen Gastbetriebe vom 31. Januar 1979). Die Urversammlung ist den Anträgen des Gemeinderates gefolgt und hat die Reglemente einstimmig aufgehoben.

Verschiedene Punkte

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» erläuterte der Direktor des Seniorenzentrums Naters, Herr Venetz Reinhard, das Projekt «Zentrum rund ums Alter» des Seniorenzentrums.

Als weiterer Punkt unter dem Traktandum „Verschiedenes“ informierte der OK-Präsi- dent der 1000-Jahr-Feierlichkeiten zum Bestehen von Naters, Jossen Hans-Josef, über die Anlässe und den Planungsstand zu den Feierlichkeiten. Die Pfarrei und Burgerschaft Naters feiern ihr 1000-jähriges Bestehen. Der Startschuss zu den Feierlichkeiten fällt am Fest des Kirchenpatrons, dem heiligen St. Mauritius, an St. Merez 2017 am 24. September 2017. Während einem Jahr finden danach verschiedene Anlässe und Feierlichkeiten statt. Der Abschluss des Jubiläumsjahres bildet wiederum das Kirchenfest von St. Merez am 23. September 2018.

