Gemeindepolizist mit Glasflasche angegriffen

Ende Februar ist ein Polizist der Gemeindepolizei in Monthey körperlich Angegriffen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei Fasnachtsfestivitäten am 26. Februar wurde ein Gemeindepolizist aus Monthey, Opfer einer Attacke. Der Agent wurde am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr bei einer Intervention mit einer Glasflasche am Gesicht verletzt.

Die Kantonspolizei bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, insbesondere Personen die im Besitz von Fotos oder Videos betreffend diesem Ereignis sind, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

08. März 2017, 16:58

