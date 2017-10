Zufriedene Gesichter in Grächen

An der Generalversammlung der Touristischen Unternehmung Grächen ist ein sehr gutes Geschäftsjahr verabschiedet worden. Auf die kommende Wintersaison hin realisiert die Destination einige Infrastrukturprojekte.

Die Touristische Unternehmung Grächen hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Der Verkehrsertrag im vergangenen Sommer blieb konstant, im Winter konnte er gar um über 2 Prozent gesteigert werden. Der Cash-Flow verbesserte sich um 14 Prozent. Dies ist der dritthöchste je realisierte Cash-Flow der Bergbahnen in Grächen.

Die Abschreibungen wurden somit um 212‘763 Franken erhöht, so dass ein Jahresgewinn von 9102 Franken ausgewiesen werden kann. Die EBITDA-Marge von 36,8 Prozent in Kombination mit der Eigenkapitalquote von 42,9 Prozent bedeute einen Spitzenwert für Bergbahnen, freut man sich in Krächen. Solch gute Kennzahlen seien entscheidend, um die Investitionen der kommenden Jahre stemmen zu können.

Neue Sesselbahn, verlängerte Piste und Beschneiung

Auf den kommenden Winter hin können einige Neuigkeiten präsentieren werden. So wurde die Sesselbahn Plattja-Seetalhorn durch eine neue kuppelbare 4er-Sesselbahn ersetzt. Gleichzeitig konnte die Piste um 800 Meter verlängert wund die Beschneiung ausgebaut werden, so dass Grächen im kommenden Winter zu 100 Prozent einschneibar ist. Insgesamt sollen in Grächen in den nächsten Monaten über 100 Schneeerzeuger im Einsatz stehen. Mit den Investitionen kann die Einschneizeit stark verkürzt werden.

Am 16. Dezember 2017 wird zudem das neue Familienrestaurant Hannigalp eingeweiht. Die Umbauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Dabei soll auf die Gästebedürfnisse der unterschiedlichen Familienmitglieder eingegangen werden. Neben einem Picknick-Raum und dem Kinderhort wird neu auf über 150 Quadratmetern ein Spieleland für Kinder eingerichtet. Gleichzeitig wird auch ein Panorama Saal für Seminare, Firmen- und Vereinsanlässe, sowie Hochzeiten eingerichtet.

13. Oktober 2017, 18:34

