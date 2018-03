Genossenschaft Pro Varen spendet 1319 Franken an Tandem 91

Am 10. und 11. Februar hat die Genossenschaft Pro Varen in Zusammenarbeit mit Leukerbad Tourismus auf dem Dorfplatz in Varen und auf dem Rathausplatz in Leukerbad warmen Wein zu Gunsten des Vereins Tandem 91 verkauft. Insgesamt wurde bei dieser Aktion eine Kollekte von 1319 Franken gesammelt.

Bereits zum fünften Mal in Folge fand diese Aktion statt. Mit dem Ergebnis sei man sehr zufrieden und man freue sich, einerseits als Pro Varen in der Ferienregion Leukerbad präsent zu sein und andererseits damit eine gemeinnützige Organisation unterstützen zu können, heisst es seitens der Varner Genossenschaft. Am Freitag, 2. März, wurde der Check in der Höhe von 1319 Franken in Varen feierlich übergeben. Alle Beteiligten bedanken sich für die Unterstützung.

Anlässlich der Jahrhundertfeier der Eidgenossenschaft 1991 stellte Pro Infirmis allen Regionen Spezialvelos für Behinderte zur Verfügung. Als sich keine Institution im Oberwallis bereit erklärte, die zwei Rollfiets und das Combi-Tandem auszuleihen und zu warten, gründeten die zwei befreundeten Familien Felix Locher und Amandus Meichtry den Velo-Verleih Tandem 91. In der Zwischenzeit ist der Verein stark gewachsen, was entsprechend an Räumlichkeiten für die Wartung und Lagerung der Fahrräder bedarf.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 2011 setzte sich der Vorstand entsprechend zum Ziel, eine eigene Einstellhalle zu bauen, damit die Zukunft des Vereins gesichert werden kann. Um dieses grosse Projekt transparent abzuwickeln, wurde 2012 – neben dem Verein – die Stiftung Tandem 91 gegründet. Diese verfolgte den Zweck, eine Einstellhalle für Tandem 91 zu bauen, was 2014 auch umgesetzt werden konnte. Heute hat Tandem 91 mittlerweile rund 300 Mitglieder und ist in Besitz von über 80 Velos, die Behinderten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

pd/map

05. März 2018, 11:31

