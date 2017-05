Spital Sitten muss möglicherweise Operationen verschieben

Gesundheit | Wegen Mangel an OP-Fachpersonal

Operationen, die in den nächsten Wochen in Sitten geplant sind, müssen möglicherweise verschoben werden. Foto: zvg

Das Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis (CHVR) informiert, dass Operationen, die in den nächsten Wochen in Sitten geplant sind, verschoben werden könnten. Dringende Operationen seien davon ausgenommen.

«Für die kommende Zeit zeichnet sich ein Mangel an OP-Assistenzpersonal ab», erklärt Professor Redouane Bouali, ärztlicher Direktor des CHVR. Grund dafür sei eine Häufung von Mutterschaftsurlauben bei den Mitarbeiterinnen. «Wir haben Mühe, Stellvertretungen mit den erforderlichen spezifischen Kompetenzen zu finden. Beim Anästhesie-Pflegepersonal könnte es ebenfalls zu einem Engpass kommen.»

Zudem werden die organisatorischen Abläufe in Sitten momentan durch den Bau eines zusätzlichen OP-Saals erschwert. «Sollten die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen, um den kurzfristigen Personalmangel abzufedern, wird man eventuell bestimmte Operationen in Sitten verschieben müssen», so Bouali weiter. Dies würde allerdings nur geplante, verschiebbare Operationen betreffen. Dringliche Operationen seien davon ausgenommen.

pd/map

02. Mai 2017, 16:04

