Neuer Teilnehmerrekord

Das Kantonale Gesangsfests findet alle vier Jahre statt. Vor vier Jahren fungierte Brig-Glis als Gastgeber. Damals verzeichnete die dreitägige Grossveranstaltung am «Kindertag» vom Freitag einen neuen Teilnehmerrekord: Rund 4300 Kinder aus dem Ober- und Unterwallis nahmen teil. Bei der diesjährigen Durchführung wurde dieser Rekord mit 7200 Kindern erneut gebrochen.

Um die 10'000 Personen nahmen an der 30. Durchführung des Kantonalen Gesangsfests, das in diesem Jahr in den vier Gemeinden Vétroz, Conthey, Ardon und Chamoson stattfand, teil: Knapp 3'000 erwachsene Sänger und über 7000 Kinder. Das Interesse am Singen habe bei den Jungen in den letzten 15 Jahren wieder zugenommen, ist OK-Präsident Michel Barras überzeugt.

Von Freitag bis Sonntag trat ein Teil der knapp 100 Chöre vor Jurys, andere gaben an öffentlichen Orten Kostproben ihres Könnens. Am Abend fand jeweils ein zweistündiges Konzert im grossen Festzelt mit mehreren Chören statt. Die Gruppen wurden dabei von einem Orchester begleitet.

06. Mai 2018, 19:01

