Gleitschirmpilot im Eyholzerwald tödlich verunglückt

Im Eyholzerwald ist am Mittwoch ein Gleitschirmpilot zu Tode gekommen. Der Mann starb noch auf der Unfallstelle.

Laut Angaben der Walliser Kantonspolizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch nach 17 Uhr. Ein Gleitschirmpilot befand sich in der Region Eyholzerwald auf einem Höhenflug, als er rund 400 bis 500 Meter oberhalb der Kantonsstrasse aus ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten geriet und in der Folge in schnellen Abwärtsspiralen in unwegsames Gelände abstürzte.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

pd / zen

22. Juni 2017, 09:46

Artikel teilen