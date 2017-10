Handgemachtes aus dem Koffer lockte zahlreiche Besucher an

Brauchtum | Fast 40 Aussteller beim Gofferlimärt in Agarn

Insgesamt boten 37 Aussteller am Gofferlimärt in Agarn ihre Ware feil. Foto: zvg

Auch die zweite Auflage des Gofferlimärt, der unter dem Thema «Landlieben – Landleben» durchgeführt wurde, sowie die integrierte dritte Glockenbörse von Odilo Ittig, vermochten am Sonntag zahlreiche Besucher in die Mehrzweckhalle in Agarn zu locken.

Die Kulturkommission Agarn zeigte sich als Organisatorin des Anlasses sehr zufrieden über den neuerlichen Erfolg der Veranstaltung. Insgesamt boten 37 Ausstellerinnen und Aussteller in der Agarner Mehrzweckhalle ihre vielfältigen und kreativen Handarbeiten und Handwerke in schön verzierten Koffern und Truhen an.

Publikumsmagnete waren ferner auch die dritte Glockenbörse von Odilo Ittig im Grünen Zimmer, anlässlich dieser es grosse und kleine Kuhglocken mit handgefertigten Riemen zu bestaunen gab, die Märchen- und Sagenerzählungen des «Boozu-Teams» Agarn, das Kinderschminken durch den Blauring Leuk, sowie das Käsen am Feuer mit Heribert Brügger.

Musikalische Einlagen und eine Tombola rundeten das Angebot ab.

pd / pan

30. Oktober 2017, 09:16

