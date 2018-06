Gommer Open Air feiert zehnjähriges Jubiläum

1998 hat das erste Gommer Open Air Lax stattgefunden. 20 Jahre und neun legendäre Festivals später wird heuer die zehnte Ausgabe des Oberwalliser Open Airs gefeiert.

Humorvoll startet das Open Air mit der Comedy Night am Donnerstag, 19. Juli. Renato Kaiser, Charles Nguela und Sven Ivanić werden dabei die Lachmuskeln der Besucher strapazieren. Freitag- und Samstagabend stehen ganz im Zeichen der Musik. Bell Baronets, Carrousel, Crimer, Not Scientists und noch viele mehr geben ihre Lieder zum Besten.

Humorvoller Start am Donnerstag

Mit einer Mischung aus Satire, Spoken Word und Comedy trifft Renato Kaiser ins Hirn, ins Herz und vor allem ins Zwerchfell. Genauso humorvoll wird es mit Charles Nguela, welcher schlechthin als Godfather of Black Swiss Comedy gilt. Der dritte im Bunde, Sven Ivanić, nimmt die Besucher auf eine humorvolle Reise zwischen dem Alltag als Jurist, den Sorgen von Partygängern und dem Leben als Ausländer in der Schweiz mit.

Köstliche Unterhaltung garantiert zudem der Catering- und Barbetrieb mit kulinarischen Gommer Spezialitäten.

Regionale, nationale und internationale Künstler

Am Freitag, 20. Juli, und am Samstag, 21. Juli, bekommen Musikliebhaber von Blues, Folk, Pop, über Rock bis zu Punk eine bunte Mischung zu hören. Live zu sehen gibts internationale Künstler wie Carrousel, Northern Lite (Club Session) oder Not Scientists. Aber auch nationale Musiker wie der Swiss-Music-Awards-Gewinner Crimer und Bell Baronets stehen am Gommer Open Air auf der Bühne.

Und was wäre das Ganze ohne Walliser Künstler? Mit Suma und The Meseeks kann selbst den Tönen von Oberwalliser Künstlern gelauscht werden. Nicht zu vergessen das Oberwalliser DJ Label El Azra, zu dessen Beats bis in die Morgenstunden getanzt wird.

Familiäres Ambiente

Das Gelände am Dorfrand von Lax, umgeben von schattenspendenden Bäumen, ist einfach zu erreichen und bietet eine einmalige Kulisse. Sind andere Open Airs in der Schweiz in der Zwischenzeit zu Grossanlässen geworden, so schätzen die Besucher des Gommer Open Airs die familiäre Stimmung, wo man Bekannte treffen kann und alles etwas überschaubarer ist. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

pd/map

19. Juni 2018, 18:39

