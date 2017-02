Gommer SVP will ins Parlament

Die SVP Goms hat am Freitag zum Auftakt ihres Wahlkampfs einen Vortragsabend mit Oskar Freysinger organisiert. Mit der Aufstellung ihrer zwei Kandidaten will die Bezirkspartei ihren Anspruch auf eine Vertretung im Walliser Parlament unterstreichen.

Artikel zum Thema Zimmermann und Imoberdorf auf dem Ticket

Am Freitag war der Walliser Staatsrat Oskar Freysinger zu Gast im Vortragssaal des Hotels Alpenblick in Fieschertal. Organisiert wurde der Anlass von der SVP Goms, die mit dem Grossratskandidaten Patrick Zimmermann und dem Suppleantenkandidaten Damian Imoberdorf Einzug in den Grossen Rat halten will. Dank des neuen Wahlsystems nach dem doppelten Proporz zähle endlich jede Stimme gleichviel, hebt die Bezirkspartei in einer Mitteilung hervor. Man erhoffe sich, nun auch den SVP-Wählern im Goms eine Stimme geben zu können.

Freysinger ging bei seinem Vortrag vor über 50 Interessierten der Frage nach, wo heute noch Chancen für Bergtäler wie dem Goms bestehen. Er startete mit einer IST-Analyse im Kanton Wallis und anschliessend im Bezirk Goms, der durch den Abgang der Armee grosse Einnahmenverluste habe hinnehmen müssen und wichtige Arbeitsplätze verlor. Die Chancen seien intakt, wenn man einander die Hände reichen und den ältesten «Gommer» dadurch schwächen würde.

Ein Schneesportzentrum im Goms sei keine Utopie. Wenn die Grimselbahn in die Gunst der Schweizer Energie- und Verkehrspolitik rücken sollte, würden sich neue Wege im Tourismusalltag bieten. Nur müsse es heute gelingen, jungen Familien Anreiz und Angebot zu schaffen, damit sie sich in der Region vermehrt ansiedeln und wieder «mehr Kinder machen». Beim anschliessenden Apéro habe der politische Abend ein gutes Ende gefunden, schreiben die Initianten in ihrer Mitteilung.

pd / pmo

04. Februar 2017, 13:02

Artikel teilen