Erfreulicher Teilnehmerzuwachs im vergangenen Jahr

Der Verein Gondo Marathon hat am vergangenen Freitag seine Generalversammlungin Simplon-Dorf abgehalten. Präsident Max Lauwiner blickte auf ein gutes Vereinsjahr zurück. Daniel Squaratti aus Zwischbergen wurde neu in den Vorstand gewählt.

Mit total 275 Läuferinnen und Läufern durfte der 15. Gondo Marathon im vergangenen Jahr 35 Prozent mehr Teilnehmer verzeichnen als noch im Jahr zuvor. Ein Grund für die hohe Teilnehmerzahl war, dass die Samstags-Etappe neu auch als Einzelmarathon gelaufen werden konnte. Aber auch beim Doppelmarathon, beim Running und beim Kidslauf waren mehr Läuferinnen und Läufer am Start als 2015. Der Teilnehmerzuwachs wirkte sich sodann auch auf die Kassa aus. Der Gondo Marathon 2016 schloss mit einem kleinen Gewinn.

Daniel Squaratti neu im Vorstand

Nach mehreren Jahren Vorstandsarbeit traten Christian Cathrein (Verantwortlicher Sponsoren) und Damian Squaratti (Chef Logistik) aus dem Komitee zurück. Mit Daniel Squaratti aus Zwischbergen konnte erfreulicherweise ein neues Vorstandsmitglied gefunden werden. Max Lauwiner (Verinspräsident), Christian Gasser (OK-Präsident), Davide Jordan (Verpflegung), Jennifer Schwarzen (Logistik), Carmen Squaratti (Kassa), Simone Squaratti (Gondo) und Brigitte Wolf (Rennleitung) haben ihre Mitarbeit für ein weiteres Jahr zugesagt. Die Aufgabenteilung im neu zusammengesetzten Vorstand ist noch offen.

Zusammenarbeit mit Datasport

Beim 16. Gondo Marathon am 5. und 6. August 2017 wird die Zeitmessung erstmals von Datasport übernommen. Am Rande der Generalversammlung wurde der Vertrag dazu unterschrieben. Neben der Zeitmessung läuft in Zukunft auch die Adressverwaltung und das Inkasso über den Dienstleister für Sportveranstaltungen. OK-Präsident Christian Gasser dazu: «Von der Zusammenarbeit erhoffen wir uns mehr Bekanntheit und nochmals etwas mehr Teilnehmer.»

pd / pan

13. April 2017, 08:26

