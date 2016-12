Graffiti in Zermatter Gornera-Schlucht

Nicht für die Kunst, sondern für die Wissenschaft haben Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL mit deutschen Kollegen in der Gornera-Schlucht bei Zermatt die Felswände angemalt. Sie testen damit eine neue Methode, um die Erosion des Gesteins kostengünstig zu erfassen.

Insbesondere in unwegsamem Gelände sei es schwer, Messapparate zu installieren und das Abschaben von millimeterdünnen Gesteinsschichten durch mitgespültes Geschiebe zu überwachen, heisst es in einer Mitteilung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL vom Freitag.

Ein Forscherteam der WSL und vom Helmholtz-Zentrum Potsdam zeigte deshalb in einer Machbarkeitsstudie, wie sich Erosionsprozesse in Gebirgsbächen per Farbanstrich visualisieren lassen.

Erosionsprozesse verstehen

In der Gornera-Schlucht bei Zermatt wurden auf einer Fläche von 30 mal fünf Metern Farbmuster aus Quer- und Längsstreifen auf das Gestein gemalt und über drei Jahre in regelmässigen Abständen und aus genau definierten Standorten fotografiert. Anhand dieser Fotos konnten sie den Erosionsprozess, der durch den Abtrag der Farbe sichtbar wird, im Zeitverlauf beobachten.

Das neue Verfahren wird «erosion painting» auf Deutsch «Erosionsmalerei» genannt. Mit dieser könnten Wissenschaftler auch die räumliche Verteilung von Erosionsprozessen ermitteln und etwa analysieren, an welchen Stellen eines Flusslaufs Erosionsprozesse intensiv und wo sie eher schwach ausgeprägt sind. Das Wissen helfe dabei, die hinter der Erosion stehenden physikalischen Prozesse besser zu verstehen.

Billig und einfach anzuwenden

Um topographische Veränderungen an Gesteinsoberflächen messen und kartieren zu können, seien bisher ausgefeilte Techniken notwendig gewesen. So beispielsweise die Photogrammetrie, fest installierte Messstationen, Laserscanner und Erosionsmessungs-Sensoren.

Diesen Techniken stehe die «Erosionsmalerei» gegenüber, welche keine teuren Installationen benötige sowie schnell und hochauflösend auch in unwegsamem Gelände angebracht werden könne.

Mit Laser überprüft

Mit wiederholten Laserscans haben die Wissenschaftler die Gültigkeit ihrer Methode überprüft. Gemäss WSL hat sich hierbei auch gezeigt, dass für den Laserscanner sehr kleine Erosionsraten im sub-Millimeterbereich unsichtbar sind, die per Erosionsmalerei nun erfasst werden können.

Die Wissenschaftler haben ausschliesslich umweltfreundliche, wasserunlösliche Dispersions-Latexfarbe verwendet. Um den Eingriff in die Natur minimal zu halten, raten sie ausserdem zum sparsamen Einsatz der Farbe, insbesondere in sensiblen Gebieten.

pd / pan

23. Dezember 2016, 17:25

