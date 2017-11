Greifbar nahe und doch unbegreiflich

Für den magischen Streich Nummer vier, der in einem Wohnmobil über die Bühne gehen sollte, musste ich für einmal nicht weit reisen: wir nahmen auf dem Kurztrip bloss die Strecke Bern – Gantrisch unter die Räder. Der Naturpark Gantrisch liegt im Städtedreieck Bern – Thun – Freiburg und somit in unmittelbarer Nähe meiner Wahlheimat Bern.

Drinnen im Wohnmobil hatte in der Zwischenzeit eine illustre Gruppe rund um den kleinen Esstisch Platz genommen. Eingeladen hatten mich Pia Moser und ihr Mann Christian. Pia kennt als Pfarrerin, Dozentin und Bereichsleiterin Katechetik der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn selbst die Magie Christi im Detail. Ihr Mann Christian Moser ist als Urgestein der Nachrichtenredaktion von Radio SRF bekannt dafür, Fakten auf Herz und Nieren zu prüfen und jede Art von Fake News sofort zu entlarven. Dieses Expertenduo wurde durch die scharfsinnige Tochter und deren Lebenspartner komplettiert. Die minimalen Platzverhältnisse im Wohnmobil und der kleinstmögliche Abstand zu den Zuschauern liessen die eine oder andere Schweissperle auf meiner Stirn erscheinen. Die Schweissperlen verschwanden jedoch rasch: Die Münzen schienen mir auch in diesem Umfeld hervorragend zu gehorchen. Sie verwandelten sich in einen Stift und drangen völlig mühelos durch die Tischplatte. Und dann war da noch der rote Pulli: Die Farbinformation des roten Pullis der Tochter reichte aus, um eine einzige frei gewählte Karte in einem blauen Kartenspiel rot zu färben. Der Magie noch nicht genug, verwandelte sich die rote Karte auf der Hand der verblüfften Frau in eine andere Karte, die Karte, die kurz vorher gewählt worden war. Der Zauber hatte also bestens funktioniert. Wenig später wurde mir auch bewusst, warum das so sein musste. Das Wohnmobil der Mosers nennt sich «Baraka». Baraka bedeutet Segen auf Swahili, der Amtssprache in Tansania. Klar, dass die Magie in der gesegneten Baracke der Familie Moser unter einem guten Stern stand.

Mein nächstes magisches Abenteuer führt mich nach Sissach in den Kanton Basel-Landschaft. Erwartet werde ich dort von der zaubererprobten 5. Klasse von Kevin Stieger. Der Primarlehrer ist selber ein passionierter Zauberer. Wie ich gehört habe, hat in der Klasse von Stieger jede Schülerin und jeder Schüler ein Kartenspiel auf dem Tisch liegen. In festem Glauben an die magisch-pädagogische Wirkung von 52 Spielkarten verbleibe ich mit magischen Grüssen.

Lionel Dellberg

02. November 2017, 09:16

