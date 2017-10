In neun Oberwalliser Apotheken ohne Voranmeldung

In mehreren Walliser Apotheken wird ab diesem Herbst wieder die Impfung gegen die saisonale Grippe angeboten. Im Oberwallis ist dies in neun Apotheken ohne Voranmeldung möglich.

Im Jahr 2016 haben die Dienststelle für Gesundheitswesen, die Walliser Ärztegesellschaft und pharmawallis (Walliser Apothekerverein) ein Pilotprojekt gestartet, in dem Apotheker mit einer entsprechenden Ausbildung ihren Kunden die Grippeimpfung anbieten konnten. 18 Apotheker nahmen an diesem Projekt teil und impften rund 200 Personen.

Das Durchschnittsalter der in einer Apotheke geimpften Personen lag bei 50 Jahren. Die Hälfte von ihnen hatten in ihrem näheren Umfeld Personen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko bei einer Grippeerkrankung, waren im Gesundheitssektor tätig oder hatten mit Kleinkindern zu tun. Ein Viertel hatte keinen Hausarzt. Nahezu alle Personen waren mit der Impfung in der Apotheke zufrieden (99 Prozent). Als besonderer Vorteil wurde die Flexibilität genannt, da keine Terminvereinbarung nötig war.

Positive Erfahrungen im letzten Jahr

Bekräftigt durch die positiven Erfahrungen aus dem letzten Jahr wird die Grippeimpfung ab diesem Herbst erneut in mehreren Walliser Apotheken angeboten. Sie richtet sich an 16- bis 65-Jährige in einem guten gesundheitlichen Allgemeinzustand, die nicht regelmässig zum Arzt gehen. Die Grippeimpfung kann nur von Apothekern durchgeführt werden, die über den Fähigkeitsausweis FPH Impfen und Blutentnahme verfügen und die erforderliche Weiterbildung abgeschlossen haben. Die Liste der impfberechtigten Apotheker wird von der Dienststelle für Gesundheitswesen erstellt und veröffentlicht.

Für die Impfung ist keine ärztliche Verschreibung nötig. Vor der Impfung stellt der Apotheker anhand eines vom Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse entwickelten Protokolls sicher, dass bei der betreffenden Person keine bekannten Komplikationsrisiken vorliegen. Im Zweifelsfall wird sie an einen Arzt oder eine Ärztin verwiesen.

20. Oktober 2017, 10:26

