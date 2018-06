Grossaufgebot der Feuerwehr bei Hangar-Brand in Evionnaz

Das Feuer brach am Mittwochabend in einem Hangar in Evionnaz aus. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am späteren Mittwochabend ist in einem Hangar in Evionnaz ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben sich auf ein Depot und ein Wohnhaus sowie auf mehrere abgestellte Personenwagen ausgebreitet. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital in Martinach eingeliefert werden.

Gemäss Polizeiangaben haben am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zahlreiche besorgte Einwohner der Einsatzzentrale der Kantonspolizei den Brand in Evionnaz gemledet. Die Kantonspolizei sowie die regionale Feuewehr Salentin begaben sich daraufhin unverzüglich vor Ort.

Ein Hangar, ein Depot, sowie dort abgestellte Fahrzeuge wurden durch die Flammen komplett zerstört. Die Flammen breiteten auf das Dach eines angrenzenden bewohnten Gebäudes aus, die Bewohner mussten evakuiert werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung von den Sanitätern vor Ort betreut und anschliessend ins Spital von Martinach transportiert.

Die Stützpunktfeuerwehr Salentin wurde von den Stützpunktfeuerwehren von Martinach und Monthey, sowie von einem Lösch- und Rettungszug der SBB bei der Brandbekämpfung unterstützt. Gegen Mitternacht hatten die 65 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.

Derzeit befänden sich nach wie vor Feuerwehrleute vor Ort, um eventuell wieder aufflammende Brandherde zu zu bekämpfen, heisst es in einem Communiqué der Kantonspolizei. Der Bahnverkehr war am Mittwochabend bis um 23.30 Uhr unterbrochen. Mit Ausnahme der Autobahn A9 wurden die Haupt- und Zufahrtstrassen während der Nacht gesperrt.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

21. Juni 2018, 11:00

