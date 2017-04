Grossaufgebot in Visper Einkaufszone

Die Sanität Oberwallis gibt einen Einblick in ihre Arbeit und Fahrzeuge. Foto: 1815.ch

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Zur Einstimmung findet am Samstag in Visp ein «Rettertag» statt, der als Vorbote der offiziellen Feierlichkeiten im Mai in Siders dient.

Die fünf verschiedenen Organisationen rund ums Walliser Rettungswesen und die Visper Feuerwehr haben sich heute im Zentrum von der Visper Einkaufszone zu einem Einsatz der besonderen Art versammelt. Die Veranstaltung, die noch bis 17.00 Uhr läuft, dient dem 20-jährigen Jubiläum des KWRO und soll der Bevölkerung die verschiedenen Einsatzkräfte näher bringen.

Die Sanität Oberwallis, die First Responder, die Samariter, die Air Zermatt und das KWRO sind mit ihren Rettern vor Ort und beantworten Fragen zu ihrer Tätigkeit und führen verschiedene Demonstrationen vor. Ab 14.00 Uhr wird auch die Feuerwehr vor Ort sein. Interessierte können zu diesem Zeitpunkt bei einer Rettung eines eingeklemmten Autounfallopfers zusehen.

noa

22. April 2017, 12:15

