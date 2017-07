Flächenbrand bei Feschelschlucht unter Kontrolle

Flächenbrand bei der Feschelschlucht in der Region Leuk. Foto: 1815.ch

Am frühen Samstagnachmittag ist bei der Feschelschlucht im Raum Leuk ein Feuer ausgebrochen. Eine grössere Fläche stand zwischenzeitlich in Flammen.

Der erste Meldung ging um 13.42 Uhr bei der Feuerwehr ein. «Wir haben sofort einen Alarm Rot ausgelöst», erklärt Dominik Brunner, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Region Leuk. In der Folge wurden zur Unterstützung ausserdem die benachbarten Feuerwehren sowie ein Helikopter der Air Zermatt aufgeboten. «Der Heli war nur gerade sechs Minuten nach Alarmierung auf Platz», betont Brunner. Insgesamt sind rund 45 Einsatzkräfte vor Ort.

Betroffen ist eine Fläche von mehreren hundert Metern im Feschelwald, beim Rastplatz im Bereich der Feschelschlucht. Vor allem der starke Wind sorgte für eine rasche Ausbreitung der Flammen. «Wenn nicht noch etwas dazwischen kommt, sollten wir das Feuer nun aber im Griff haben», so der Kommandant. Die Nachlöscharbeiten würden allerdings noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Zur Brandursache kann Feuerwehrkommandant Dominik Brunner zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Auf den Bildern in der 1815.ch-Galerie ist indes eine deutlich angekohlte Grillstelle zu sehen, die möglicherweise als Ausgangspunkt in Frage kommen könnte. Aufgrund des Vorfalls wurde die Feschelbrücke für den Verkehr gesperrt, ebenso wie die Getwingstrasse in Richtung Susten.

15. Juli 2017, 13:55

