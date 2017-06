Kanton schafft Klarheit für Walliser Senioren

Die kantonale Konsultativkommission für die Entwicklung der Alterspolitik hat ihren Bericht veröffentlicht. Darin legt sie Prioritäten fest und schlägt konkrete Massnahmen vor, um für die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Alterung der Walliser Bevölkerung gewappnet zu sein.

Im Wallis wie auch andernorts, so hält der Kanton in einer Mitteilung fest, sei es aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung an der Zeit, eine geeignete Sozialpolitik zu schaffen, die über den gesundheitsspezifischen Rahmen hinausgehe. Die kantonale Konsultativkommission, die vom Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur damit beauftragt wurde, die Situation der Personen im AHV-Alter im Kanton zu erfassen und Massnahmen zugunsten dieser Bevölkerungsgruppe vorzuschlagen, hat nun dazu ihren Bericht fertiggestellt.

In diesem werde die Bevölkerung ab 60 Jahren aus einem breiten Blickwinkel betrachtet, zu dem unter anderem die Punkte Ausübung der Bürgerrechte, Anerkennung ihrer Persönlichkeit, ihrer gesellschaftlichen Stellung sowie Mitwirkung in der Gesellschaft gehören. Die aktuelle Situation der über 60-Jährigen im Wallis werde unter den Gesichtspunkten Pensionsvorbereitung, stärkere Beteiligung der Senioren und Seniorinnen am lokalen Geschehen, neue Wohnformen und Arten des Zusammenlebens in den Quartieren, allgemeine Betreuung der älteren Menschen in Alters- und Pflegeheimen angegangen.

Bürgerprojete fördern

Die Konsultativkommission schlägt in ihrem Bericht rund hundert Massnahmen in verschiedenen Lebensbereichen der älteren Bevölkerung vor. So empfiehlt sie etwa, die Kompetenzen der Pensionäre und Pensionärinnen aufzuwerten, indem ihre Berufstätigkeit verlängert wird oder indem sie als Freiwillige tätig sind. Um den älteren Menschen beim Erhalt ihrer Selbstständigkeit und Autonomie zu helfen, soll die generationsübergreifende Solidarität gefestigt und die Kreativität der Bürger und Bürgerinnen über innovative Projekte gefördert werden. Überdies werden dem Kanton vier prioritäre Handlungsachsen vorgeschlagen, zu denen etwa die Schaffung des nötigen rechtlichen Rahmens für eine Alterspolitik, die Organisation einer einheitlichen Informationsstelle oder die Förderung innovativer Bürgerprojekte gehören.

Der Konsultativkommission zufolge muss die kantonale Alterspolitik über einen festen Rahmen verfügen, damit sie ihre Wirkung voll entfalten kann. Daher empfiehlt sie, dass die Rechte der älteren Menschen in der Kantonsverfassung verankert werden und dass auf Kantonsebene eine professionelle Struktur geschaffen wird.

Der Staatsrat hat den Bericht der Kommission vor kurzem zur Kenntnis genommen und das Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur angewiesen, Folgemassnahmen anzustreben.

01. Juni 2017, 11:58

