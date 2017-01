Walker und Imhof-Jenelten nominiert

An der Nominationsversammlung der CVP Bezirkspartei Östlich Raron wurden am Donnerstagabend die bisherigen Amtsträger, Guido Walker als Grossrat und Daniela Imhof-Jenelten als Suppleantin, einstimmig zur Wiederwahl nominiert.

Sowohl Walker als auch Imhof-Jenelten engagieren sich seit Jahren für die Belange der Gemeinden und des Bezirks Östlich Raron.

Grossrat Guido Walker als Gemeindepräsident in Bitsch und Suppleantin Daniela Imhof-Jenelten aktuell als Vizepräsidentin in Grengiols. Bei der Ersatzwahl in den Vorstand wurde einstimmig Iwan Eyholzer, Gemeindepräsident der Gemeinde Bettmeralp, gewählt.

20. Januar 2017, 20:55

