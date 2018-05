Gut besuchte Parteiversammlung der CSP Bezirk Leuk

Am Donnerstagabend hat der neuformierte Vorstand der CSP Bezirk Leuk zur Parteiversammlung in die Burgerstube von Leuk eingeladen. Bezirkspräsident Jean-Claude Zeiter konnte über 20 Vertreter der diversen CSP-Ortsparteien begrüssen.

Die Kooperation mit den Ortsparteien soll im Bezirk Leuk weiter verbessert und modernisiert werden. So konnten bereits wichtige Informationen betreffend den anstehenden Wahlen in der Verfassungsrat des Kantons Wallis ausgetauscht und besprochen werden. Grossrat Michel Schnyder gab ausserdem einen vertieften Einblick in die eben zu Ende gegangene Session des Grossen Rates, bot einen Einblick hinter die Kulissen und in die Arbeitsweise des Parlaments.

Für die CSP Bezirk Leuk heisst es nun, neben den Kandidaturen für den Verfassungsrat, auch bereits die Weichen für die folgenden Wahlen zu stellen. Im Herbst 2019 finden National- und Ständeratswahlen statt. Ein Jahr später folgen die Gemeinderatswahlen und im Frühjahr 2021 stehen Gross- und Staatsratswahlen an.

18. Mai 2018, 14:51

