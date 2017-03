Gute Zahlen und neue Projekte

Am Freitagabend führte die Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn ihre ordentliche Delegiertenversammlung durch. Verwaltungsrat und Bankleitung konnten erneut einen erfolgreichen Geschäftsabschluss präsentieren.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn konnte auf über 1.8 Milliarden Franken gesteigert werden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Raiffeisenbank Mischabel- Matterhorn einen Bruttoertrag von 22.4 Millionen Franken, die Raiffeisen-Familie ist auf über 12‘500 Mitglieder im ganzen Geschäftskreis angewachsen.

Die Verantwortlichen der Bank haben den Delegierten die Mehrfachzeichnung von Genossenschaftsanteilen vorgestellt. Ein Projekt von strategischer Bedeutung für die Bank. Alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter erhalten damit die Möglichkeit, sich stärker an ihrer lokalen, gut kapitalisierten und sicheren Bank zu beteiligen.

Ein weiteres Projekt startete bereits im November mit der Gründung der Firma «Avalua» - eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn. Der operative Betrieb startete am 1. Januar 2017 an den Standorten Bellwald, Mörel und St. Niklaus. Unter dem Motto «Wir schaffen Mehrwerte» bietet die Firma in den Bereichen Treuhand, Kommunikation und Immobilien als Ergänzung zu den Bankdienstleistungen der Erlebnisbank ihre Tätigkeit an.

Auch in diesem Jahr findet die erfolgreiche Erlebniswoche für die Mitglieder der Bank zum zweiten Mal in Stalden statt. Mit einem Ausblick auf das tolle Programm vom 2. bis 6. Mai 2017 und einem Hinweis auf die diesjährige Raiffeisen-Mitgliederaktion «Tessin zum halben Preis» schloss die diesjährige Delegiertenversammlung der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn mit einem Aperitif für alle Gäste.

11. März 2017, 09:29

