Bregy und Decurtins neu im Verwaltungsrat

Am Donnerstag hat im Zentrum Missione in Naters die 46. Generalversammlung der Belalp Bahnen AG stattgefunden.

Stolz präsentierten der Verwaltungsratspräsident Klaus Zurschmitten und der Geschäftsführer Michael Nellen den guten Geschäftsabschluss. So können die Belalp Bahnen trotz der schwierigen Schneeverhältnisse und dank einem guten Kostenmanagement zum dritten Mal in Folge einen Gewinn sowie den höchsten Cashflow seit über 20 Jahren ausweisen. An der Generalversammlung waren 331 Personen anwesend, womit 80‘590 Aktienstimmen vertreten waren.

Gemäss Statuten hat die Munizipalgemeinde Naters Anspruch auf einen Vertreter im Verwaltungsrat. Aufgrund des Ausscheidens von Manfred Holzer aus dem Gemeinderat, wird als Vertreter der Gemeinde ab sofort Gemeinderat Philipp Matthias Bregy Einsitz in den Verwaltungsrat der Belalp Bahnen AG nehmen. Peter Lehmann trat an der Generalversammlung 2017 als Verwaltungsrat zurück. Die Generalversammlung wählte Marco Decurtins neu in den Verwaltungsrat.

pd/map

06. Oktober 2017, 16:48

