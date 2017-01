Wachsende Mitgliederzahlen dank aktivem Vereinsleben

Am Freitag lud der Jugendverein Brigerberg im Restaurant «Simplon va hie» in Ried-Brig zu GV. Insgesamt konnten 17 Neumitglieder aufgenommen werden.

Geprägt war das Vereinsjahr 2016 durch die Wiedereröffnung des Jugendlokals. Nach dem das Vereinslokal im Spätsommer 2015 mit Schimmel befallen war, musste sämtliches Inventar ersetzt werden. In der Zivilschutzanlage in Ried-Brig konnten die Jugendlichen schliesslich ein neues Vereinslokal einrichten.

In den Gemeinden Termen und Ried-Brig kann auf eine gesunde Vereinsentwicklung zurückgeblickt werden. Das war jedoch nicht immer so. Vor zwei Jahren hat der Vorstand entschieden, den rückläufigen Mitgliederzahlen mit abwechslungsreichen Aktivitäten entgegenzuwirken. So stand im vergangenen Jahr unter anderem ein Fondueplausch mit anschliessender Schlittenfahrt auf Rosswald, eine kulinarische Wanderung mit Campieren im Simplongebiet, die Eröffnungsfeier des neuen Jugendlokals oder ein Jassturnier auf dem Programm.

Heute zählt der Verein rund 120 Jugendliche. Die Gemeindevertreter Achim Gsponer, Gemeindepräsident von Termen und Mathias Hildbrand, Gemeinderat in Ried-Brig bedankten sich im Rahmen der GV bei den Jugendlichen für deren Einsatz.

pd / pan

07. Januar 2017, 14:52

Artikel teilen