Obergoms Tourismus AG mit Verlust von 50'000 Franken

Am Freitag hat die Obergoms Tourismus Ag ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Die Aktionäre mussten dabei einen Verlust von 50'000 Franken zur Kenntnis nehmen.

Der Winter 2016/17 hat der Loipe Goms und damit der Obergoms Tourismus AG ein gehöriges Loch in die Rechnung gerissen. So musste ein Minderertrag von rund 200'000 Franken hingenommen werden. Insbesondere der grosse Aufwand vor Weihnachten – man erinnert sich an ein weisses Loipen-Band auf grüner Wiese – konnte nur dank der neuen Beschneiungsanlage realisiert werden. Weiter waren die Präparationskosten sehr hoch, wie es in einer Mitteilung heisst.

Änderungen im Verwaltungsrat

Die Generalversammlung der Obergoms Tourismus AG stand dieses Jahr auch unter dem Zeichen einer Erneuerung im Verwaltungsrat. Mit Cresenz Andereggen, Jean-Claude Imwinkelried und Wolfgang Schachner haben gleich drei VR Mitglieder ihren Rücktritt angekündigt.

Neu in den Verwaltungsrat wurden gewählt Bruno Imsand, Luzia Schlegel und Monika Holzegger. Mit Bruno Imsand wurde nun auch ein Vertreter der IG Zweitwohnungen Goms in den Verwaltungsrat der Obergoms Tourismus AG integriert.

Auch im Präsidium gab es eine Änderung: Beat Husistein nahm den Schritt zurück ins Glied vor und wird künftig Mitglied des Verwaltungsrates bleiben. Neu wurde Monika Holzegger als Präsidentin der Obergoms Tourismus AG gewählt. Sie ist kein unbeschriebenes Blatt und kann ihre Kenntnisse im Tourismus in die anstehenden strategischen Entscheide einbringen.

Stefan Hantke wird die operative Tätigkeit als neuer Geschäftsführer der Obergoms Tourismus AG am 1. Mai 2018 aufnehmen.

24. März 2018, 08:59

