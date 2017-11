Zurzeit befinden sich im Oberwallis lediglich fünf Lehrlinge in einer Ausbildung zum Plattenleger. Der Verband der Walliser Plattenleger-Unternehmungen will dies ändern.

«Die fehlenden Lehrlinge im Oberwallis bleiben eine der grössten Sorgen des Vorstands.» Mit diesen Worten wandte sich der Präsident des Verbands, Christian Frehner, der Walliser Plattenleger Unternehmungen an der Generalversammlung in Vouvry an seine Zuhörer. «Wir kämpfen immer noch mit Nachwuchsproblemen», fuhr er weiter fort.

Pro Schuljahr sollten rund drei bis vier Lehrlinge zum Plattenleger ausgebildet werden. Im Moment befinden sich im Oberwallis lediglich fünf Lehrlinge in Ausbildung. Dies liege auch am eher schlechten Ruf, den der Beruf des Plattenlegers inne habe. Dagegen will sich der Verband aber durch diverse ergriffene Massnahmen wehren.

So hat der Verband in eine Werbekampagne investiert und versucht, durch öffentliche Anlässe an Schulen für den Beruf zu werben.

16. November 2017

