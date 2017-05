GV Verein Clownvisite-Glücksmomente teilen

Am vergangenen Sonntag haben sich die Mitglieder des Vereins Clownvisite im Zeughaus Kultur in Glis zu ihrer 6. Mitgliederversammlung getroffen und schauten gemeinsam auf ein arbeitsintensives und erfreuliches Jahr zurück.

Erwachsene und Kinder konnten sich auch im 2016 über monatliche Clownvisiten im Spitalzentrum Oberwallis freuen. Auf ihren Besuchen in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen im Oberwallis, auf Demenzstationen und ausserhalb von Institutionen, teilten die sechs weiblichen Clowns, die für den Verein im Einsatz sind, viele intensive und bewegende Glücksmomente mit den Besuchten und Angestellten der Institutionen.

Zahlreiche Spenden von Privaten, Firmen, Clubs und Stiftungen erlauben es dem Verein auch im 2017 die Kosten für die Clownvisiten auf der Kinderabteilung in Visp vollumfänglich abzudecken und zuversichtlich ins kommende Vereinsjahr zu starten. Ein grosser Erfolg war die Aktion «Sapin du coeur» im Centre Manor in Siders, wo im Dezember 2016, 21 Vereinsmitglieder während zehn Tagen den Verein vorstellten und Spendengelder sammelten. Aktiv war der Verein auch wieder am Tag der Kranken und bei den Veranstaltungen zu «Demenz & Humor» in Brig und Visp.

Der Vorstand bestehend aus Susanne Hugo-Lötscher (Präsidentin), Ruth Thüring (Verantwortliche Sponsoring/ neue Mitglieder) und Susanne Brunner ( Finanzverantwortliche) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der Verein kann nach zwei Austritten und sechs Neueintritten auf die Unterstützung von 45 Mitgliedern zählen.

