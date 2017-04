Engagement der Freiwilligen im Fokus

An der Generalversammlung in Sitten Foto: zvg

Die Generalversammlung von Benevoles Valais-Wallis hat vergangene Woche in Sitten stattgefunden. Ein wichtiger Punkt der diesjährigen GV war eine Statutenänderung.

Bisher konnten insbesondere Vereine, welche mit Freiwilligen arbeiten, Mitglied bei Benevoles Valais-Wallis werden. Die Statutenänderung möchte den Fokus weg von der Organisationsform der einzelnen Mitglieder hin zum Engagement der Freiwilligen in diesen Organisationen lenken.

Freiwilligenarbeit soll in einem definierten Rahmen stattfinden, welcher sich an gemeinsamen Standards orientiert. Die Statutenänderung wurde von den anwesenden Vertretern der Mitgliederorganisationen gutgeheissen. Somit kann nun jede Organisation, in welcher Freiwillige tätig sind, Mitglied von Benevoles Valais Wallis werden, wenn diese die Werte und Standards in Bezug auf die Freiwilligenarbeit teilen.

Im Jahr 2016 zählte Benevoles Valais-Wallis 73 Mitgliedervereine, welche mehr als 326‘000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet haben. Dies ergibt einen Wert von 8‘150‘000 Franken, wenn eine Stunde mit einem Ansatz von 25 Franken berechnet würde. Die zahlreichen Freiwilligen der Mitgliedervereine (mehr als 7000) engagieren sich in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Kultur und Sport.

