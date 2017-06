«Habe mit den Wahlfälschungen nichts zu tun»

Die SVPO-Suppleantin Nicole Zimmermann, die mit dem mutmasslichen Wahlfälscher liiert ist und nach dessen Verhaftung ihr Amt niederlegte, sagt, dass sie mit den Wahlmanipulationen nichts zu tun habe. Die Partei sucht die Flucht nach vorn.

Am Freitagnachmittag nahm die SVPO in einer einberufenen Pressekonferenz Stellung zum Wahlbetrug in den Oberwalliser Gemeinden Naters, Brig und Visp während den vergangenen Grossrats- und Staatsratswahlen. Präsident Franz Ruppen unterstrich abermals, dass man die Wahlfälschungen verurteilt und dass sich die Partei davon in aller Form distanziert. Am Mittwoch wurde bekannt, dass es sich beim mutmasslichen Täter um ein Mitglied der SVPO handelt. Der 30-jährige Oberwalliser ist laut Staatsanwaltschaft geständig.

In ihrer Kommunikation sucht die Partei die Flucht nach vorne. Man habe sich bereits im Grossen Rat dafür eingesetzt, dass der Betrug lückenlos aufgedeckt werde. Fraktionschef Michael Graber erinnerte daran, dass man bei der konstituierenden Sitzung den Vorstoss der CSPO unterstützt habe, wonach die Wahlen nur unter Vorbehalt validiert werden sollen. Komisch sei, so Graber, dass die Autoren des Vorstosses, also die «Gelben» selbst, den eigenen Antrag nicht unterstützt haben. Darüber hinaus habe die Fraktion mittels dringlichem Vorstoss die Regierung aufgefordert, sich Gedanken über die Sicherheit des jetztigen Wahlsystems zu machen und darüber, wie diese in Zukunft zu gewährleisten sei. Die geltend gemachte Dringlichkeit des Vorstosses sei nicht berücksichtigt worden, so Graber. «Wir aber haben uns proaktiv für die Aufklärung des Betrugs eingesetzt.»

In einer kurzen Wortmeldung nahm auch Nicole Zimmermann Stellung. Die 29-Jährige wurde im März als SVPO-Suppleantin ins Parlament gewählt. Aufgrund der besonderen Konstellation – sie ist die Partnerin des mutmasslichen Täters – hat sie nun ihr Amt niedergelegt. Mit den Wahlfälschungen habe sie nichts zu tun, betonte sie. Mit Verweis auf das laufende Verfahren wollte sie sich nicht weiter dazu äussern.

Franz Ruppen nahm auch in seiner Funktion als Gemeindepräsident zu den Wahlfälschungen Stellung. Die Maschine bei der Auszählung habe beim Scannen zwar mehrfach angezeigt, dass beim ersten Wahlgang bereits mehrere Couverts doppelt im Umlauf waren. Die Zahl sei aber im «üblichen Rahmen» der letzten Jahre gewesen. In Naters haben die Fehlermeldungen bei der Scan-Maschine offenbar keine Reaktionen ausgelöst. Erst nach dem zweiten Wahlgang und einem entsprechenden Hinweis des Briger Stadtschreibers Eduard Brogli habe man bei Nachforschungen festgestellt, dass es beim ersten Wahlgang zu rund 15, beim Zweiten zu rund einer Handvoll Unregelmässigkeiten gekommen sei. Damit wehrte sich Ruppen nochmals gegen die Vorwürfe des vormaligen CVPO-Grossrats Andreas Zenklusen, in Naters habe man bereits direkt nach dem ersten Wahlgang gewusst, dass es zu systemtischen Wahlfälschungen gekommen ist.

