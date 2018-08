Weltneuheit an der Belalp-Hexe

An der Belalp Hexe 2019 bietet eine neue Kategorie den Teilnehmern die Möglichkeit, sich entlang der Strecke an diversen Stationen kulinarisch verpflegen zu lassen. Foto: zvg

Um die Neuerungen des Rennens «Belalp-Hexe» zu präsentieren, berief der OK-Präsident Sebastian Truffer im World Nature Forum eine Pressekonferenz ein. Einige der Änderungen hat es laut Truffer so auf der Welt noch nicht gegeben.

Dem Organisationskomitee war bewusst, dass ein Event vom Wandel lebt und in gleichbleibender Form nicht dauernd bestehen könne. So hat das Komitee trotz regem Zulauf das Angebot der « -Hexe» ausgebaut.

Einerseits wird auf dem Zielgelände «Chiematta» bei der Belalp Bergstation ein Hexendorf aufgestellt. Dort können die Besucher unter musikalischer Begleitung das Skirennen via Live-Übertragung verfolgen. Diverse Drohnen werden im Einsatz sein, um das Rennen bis hinab nach Blatten festzuhalten.

Andererseits dürfen die Hexen und Zauberer des Hexenrennens für einen gewissen Aufpreis am «Hexen-Kalazz» teilhaben. «Das ist keine Wortneuschöpfung von uns, «Kalazz» ist ein altes Walliser Wort mit der Bedeutung von Imbiss.», erklärt Truffer. Den Teilnehmern werden also an fünf Stationen verschiedene Imbisse angeboten. In all den Stationen müssen die Hexen nicht einmal ihre Skier abziehen und das ist, so Truffer, eine Weltneuheit.

Die 37. Ausgabe der «Belalp-Hexe» wird in der Woche vom 12. - 19. Januar stattfinden, Anmeldestart ist bereits am 25. August.

zcs

08. August 2018, 14:31

