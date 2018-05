Weiterbildungen für Fachleute im Oberwallis

Seit 2018 bietet das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) Weiterbildungen für Fachleute an, welche mit potenziell gewaltbetroffenen Personen Kontakt haben. Nach den ersten Durchführungen im Unterwallis soll das Angebot nun auch ins Oberwallis ausgedehnt werden.

Gemäss Mitteilung haben seit Februar 2018 insgesamt 14 Institutionen im französischsprachigen Wallis das Weiterbildungsangebot des KAGF in Anspruch genommen, 224 Fachpersonen hätten ein Weiterbildungsmodul besucht. Im Oberwallis wird die erste Weiterbildung am im Juni in Visp für angehende Pflegefachpersonen durchgeführt.

In den kostenlosen Weiterbildungsmodulen, so das KAGF weiter, werde den Teilnehmenden vermittelt, wie potentiell gewaltbetroffene Personen (Opfer und/oder Täter) erkannt würden. Zudem werde während des zweistündigen Angebots aufgezeigt, wie man mit Betroffenen umgehe und wo Informationen zu einem Hilfsnetzwerk zu finden sind. Das Angebot richtet sich an Personen, die sich beruflich mit Situationen häuslicher Gewalt auseinanderzusetzen haben, so etwa an Fachleute der sozialmedizinischen Zentren (SMZ), der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), des Amtes für Kindesschutz (AKS), der SIPE-Zentren, aber auch an Mitarbeitende von Freizeitzentren, Schulen oder Vereinen.

Zusätzlich zu den Ausbildungsmodulen plant das KAGF, verschiedene Informationsprojekte zum Thema «Häusliche Gewalt».

28. Mai 2018, 10:41

