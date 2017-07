Harmlose Quellwolken, verbreitet Sonne

Blau dominiert am Samstag (aktuelles Webcam-Bild mit Blick von Unterbäch in Richtung Bietschhorn). Foto: www.unterbaech.ch

Übers Wochenende setzt sich wieder ein Ausläufer des Azorenhochs durch. Nächste Woche stellt sich schönes Sommerwetter ein, mit langsam zunehmendem Gewitterrisiko. Vor allem ab der Wochenmitte.

Am Samstag scheint neben harmlosen Quellwolken verbreitet die Sonne. Es bleibt über weite Strecken recht schön. Dabei weht auf den Gipfeln und Pässen ein mässiger Nordwind, im Rhonetal ein stark böiger Westwind. Im Talgrund steigt die Temperatur auf 26 Grad, auf 3000 Metern werden 5 Grad erwartet. Der Sonntag bleibt hochdruckbedingt sonnig, es wird bis zu 30 Grad heiss.

Auch nächste Woche sind hochsommerliche Temperaturen angesagt, bei ansteigender Gewittergefahr. So sind etwa am Montag isolierte Wärmegewitter möglich. Und auch am Dienstag scheint die Sonne, bei Temperaturen von bis etwa 32 Grad. Am Nachmittag muss dann allerdings mit einer steigenden Gewitterneigung gerechnet werden.

pmo

15. Juli 2017, 10:39

