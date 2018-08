Heftige Gewitter setzen Bahnhof in Sitten unter Wasser

In der Kantonshauptstadt wütete heute Abend ein heftiges Gewitter. Innerhalb von 30 Minuten gingen dort 35 Millimeter Regen nieder.

Noch am Sonntag wurden in Sitten über 36 Grad gemessen. Am Montagabend brach dann das grosse Gewitter aus. Innerhalb einer halben Stunde ging dort halb so viel Regen nieder wie sonst im gesamten August.

Mit dem Regen stürzten auch die Temperaturen. Mass man um 17 Uhr noch fast 35 Grad, waren es eine Stunde später nur noch 22 Grad.

Auf den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die zeigen, wie viele Strassen in der Innenstadt vom starken Regen überflutet sind. Insgesamt sind in Sitten und der nahen Umgebung über 100 Keller überflutet worden, sagte ein Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage. Ferner seien bei der Einsatzzentrale der Polizei Schadensmeldungen von überfluteten Parterre-Wohungen und Geschäftsräumen eingegangen. Personen sind laut Polizeiangaben keine zu Schaden gekommen.

Wie der «Nouvelliste» schreibt sind in Sitten momentan mehrere Strassen im Stadtzentrum gesperrt. Diese sollten im Verlaufe des Abends wieder geöffnet werden können. Auch die Strasse über den Grossen St. Bernhard musste wegen eines Erdrutschs gesperrt werden.

06. August 2018, 20:09

