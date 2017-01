Ritterdorf trifft sich zum Neujahrsempfang

Heimeliger Neujahrsempfang in Niedergesteln. Foto: Jvan Bregy

Nach dem Neujahrsgottesdienst am Sonntag, 1. Januar 2017, wurde in Niedergesteln auf dem «Chöif-Platz» zum offiziellen Neujahrsempfang der Gemeinde geladen. Unter der Leitung des neuen Gemeinderats hat die Dorfbevölkerung einen heimeligen Abend erlebt.

Rinaldo Steiner, neuer Gemeinderat führte in Niedergesteln durch den Abend und Fridolin Imboden, neuer Gemeindepräsident, bedankte sich bei der Bevölkerung für das Vertrauen im alten Jahr sowie für die Unterstützung und Mithilfe im neuen Jahr. Ferner gewährte Imboden einen kleinen Einblick in das Gemeindewesen. Ein grosser Dank ging überdies an den abtretenden Gemeinderat.

Schliesslich dankte Sarah Bregy im Namen der Neubürger für die Urkunde und wies mir ihrer Ansprache auf den tollen Zusammenhang in Niedergesteln hin. Die Jugend Castellione verschönerte die Feier mit Fackeln und Finnenkerzen, der Kirchenchor Niedergesteln umrahmte die Feier musikalisch.

pd / pan

03. Januar 2017, 08:11

