Heimspiel für «Klischée»

Der vierte «PHTC»-Benefizabend steht vor der Tür. Mit Unterstützung von «Klischée» soll hierbei für Schulmaterial für Oberwalliser Kinder gesammelt werden.

«Wie auch in den vergangenen Jahren suchten wir ein Projekt in der Region», erklärt Sascha Erpen, Mitglied des «Party Hard Tea Club» (PHTC).

Ein Kollege hätte ihn auf die Idee gebracht, beim Sozialmedizinischen Zentrum Oberwallis vorbeizuschauen, wo er auf einen Missstand aufmerksam wurde. «Kann es sein, dass Bildungsgelder so knapp berechnet sind, dass einige Familien Mühe haben, das nötige Schulmaterial für ihre Kinder zu kaufen? Das brachte mich zum Nachdenken...»

Der mittlerweile vierte «PHTC»-Benefizabend geht am kommenden Samstag im Natischer Moshpit über die Bühne. Alle Einnahmen des Abends werden für Schulmaterial für Kinder aus sozial schwächeren Familien gespendet. «Der Moshpit Club stellt uns sämtliche Infrastruktur kostenlos zur Verfügung», freut sich Erpen. Weil die Räumlichkeiten aus Sicherheitsgründen nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern zulassen, fand dieses Jahr zum ersten Mal ein Vorverkauf statt, der laut Erpen sehr gut lief.

Der «Party Hard Tea Club» (PHTC) hat sich schon in den vergangenen Jahren im wohltätigen Bereich engagiert: Gemeinsam haben Nicolas Minnig, Joel Andereggen, Andreas Kalbermatten, Pascal Minnig und Sascha Erpen für einen Töggelikasten und Wandspiele für das Berner Inselspital gesammelt, den «Rottu Tisch»-Kühlwagen mitfinanziert sowie ehemalige bosnische Schüler im Oberwallis unterstützt.

Zurück zu den Wurzeln

Natürlich aber soll den Besuchern des Benefizabends auch an der musikalischen Front etwas geboten werden. So stehen am Samstagabend in Naters die drei Oberwalliser DJs «Big Daddy Dave», «Waldbrando» und «Lucky Seven» auf der Bühne. Daneben konnte die mit den Veranstaltern befreundete Band «Klischée» verpflichtet werden.

«Der Zugang zu Bildung sollte jedem in der Schweiz gewährleistet sein. Bildung ist das Fundament, ohne das man nur Schafe hat, die nachrennen, sich aber keine eigene Meinung bilden können. Wozu das führen kann, hat die Geschichte uns vermehrt gezeigt», erläutert «Klischée»-Frontmann William Bejedi die Motivation, am Benefizabend mitzuwirken.

Ausserdem hat das Natischer Moshpit für die Band eine ganz besondere Bedeutung: «Ich durfte in meinen jungen Jahren einige Male mit anderen Bandprojekten dort spielen. Das wird richtig nostalgisch für mich», so Bejedi. «Für Kilian und Benjamin wird es auch sehr speziell, da beide in Naters aufgewachsen sind. Sonst hatte ich als Briger immer Heimspiel, dieses Mal dürfen sie ran. Zudem hatten wir unseren ersten Auftritt überhaupt in Naters. Insofern steht das Ganze unter dem Motto ‚Back to the Roots’.»

Mit dem kürzlich veröffentlichten Videoclip zum Song «Swing it like Roger» – eine Hommage an Roger Federer – erhalten Sie einen Vorgeschmack auf den Sound von «Klischée».

29. März 2017, 07:00

