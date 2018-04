Doch kein Heli-Shuttle auf die Riederalp

Da die Belalp Bahnen ihren Betrieb ab dem Ostermontag einstellen, setzt die Schneesportschule Belalp gemäss Bericht auf 1815.ch ab Dienstagmorgen zwischen Blatten und der Riederalp ein Heli-Shuttle der Air Zermatt ein. Als Grund dafür wurde die zu hohe Nachfrage angegeben, die mit den verfügbaren Bussen nicht zu bewältigen sei. Einige Leser haben die Meldung als 1. Aprilscherz bezeichnet - und lagen damit goldrichtig.

Die angemeldeten Gäste werden von Dienstag bis Freitag mit dem Bus zur Talstation der Riederalp befördert. Ein Heli-Shuttle kommt dabei keines zum Einsatz.

Da die Belalp Bahnen ihren Betrieb am Ostermontag einstellen, hat die Schneesportschule Belalp bereits im Herbst des vergangenen Jahres in Kooperation mit dem Aletschplateau ein Alternativangebot auf die Beine gestellt. Ostergäste, die am Natischer Berg weilen, können dabei in der Aletsch Arena Ski fahren und dort auch von den Skilehrern der Schneesportschule Belalp unterrichtet werden.

02. April 2018, 09:13

