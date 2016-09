Herbstschau und Alpabzug in Embd

Am Samstag findet der Alpabzug der Alpe Pletsch in Embd statt. Die Veranstalter haben sich dafür einiges einfallen lassen.

Am Samstag, 10. September 2016 findet der Alpabzug der Alpe Pletschen in Embd statt. Dafür werden die Kühe geschmückt und der stolze Besitzer führt sie von der Alpe bis hinunter ins Dorf Embd (Rafgarto). Hier wird auch die Schafschau der WAS, sowie der SN Genossenschaft Embd durchgeführt. Für alle Liebhaber der Walliser Tradition gibt es was zu sehen und zu hören. Von den schönsten Schafen bis hin zu den stärksten Alpkühen.

Das Fest wird ab 10.00 Uhr auf dem Rafgarto in Embd stattfinden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und das Schwyzerörgeli-Quartett Bärgbüebu sorgt für die nötige Stimmung, teilt die Schafgenossenschaft und die Alpe Petsch in einem Schreiben mit.

pd/noa