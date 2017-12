Herzliche Stimmung auf dem Kaufplatz

Die 29. Auflage des Visper Weihnachtsmarkt zugunsten behinderter Mitmenschen ist vorbei. Jung und alt trafen sich auf dem Kaufplatz in Visp.

Der Erlös des nicht-kommerziellen Marktes, an dem sich mehr als 200 Personen ehrenamtlich engagieren, fliesst auch heuer wiederum vollumfänglich Behindertenorganisationen im Oberwallis zu. Die Stimmung sei herzlich gewesen, die Solidarität greifbar, heisst es in einer Medienmitteilung zum Anlass. Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Oberwallis seien gekommen, freuen sich die Organisatoren.

Hans Keller, OK-Präsident des traditionellen und nicht-kommerziellen Weihnachtsmarktes, zeigte sich am Samstagabend zufrieden: «Die Stimmung am Markt war wie immer sehr herzlich, das Wetter ideal. Da es ja um einen guten Zweck geht und sich viele Menschen engagieren, entsteht so etwas wie eine grosse Familie. Ich danke allen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrer Anwesenheit behinderte Mitmenschen in grosszügiger Weise unterstützt haben. Der Markt ist einfach etwas Besonderes!»

Seit vielen Jahren dabei

Ob am Kuchenstand, als Kuchenlieferantin, Raclettestreicher, Polentaschöpferin, Marroni-Brater, Bastlerin, Lismerin oder Geschirr-Abräumerin, Abzeichenverkäufer, Kranzverkäuferin, Kranzmacherin - viele ungenannte Menschen arbeiten Jahr für Jahr in einer bestimmten Funktion am Markt. Ein grosses Gemeinschaftswerk, geprägt von Solidarität mit den behinderten Mitmenschen. Keller dazu: «Mein Dank geht auch an die zahlreichen Musik- und Unterhaltungsgruppen sowie an die vielen Helferinnen und Helfer sowie an die Sponsoren. Ein herzliches Vergelt’s Gott!»

pd / pmo

03. Dezember 2017, 09:58

