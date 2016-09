Lucie Kniel-Fux neue Leiterin

Die neue Leiterin des Studiengangs Soziale Arbeit an der HES-SO Wallis: Lucie Kniel-Fux. Foto: zvg

Die neue Leiterin des Studiengangs Soziale Arbeit an der HES-SO Wallis heisst Lucie Kniel-Fux.

Lucie Kniel-Fux ist seit September 2005 als Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit tätig und engagiert sich in der Grundausbildung, der Weiterbildung sowie der Projektentwicklung. Sie spricht neben Deutsch auch fliessend Französisch und Italienisch und verfügt über ein Lehrdiplom sowie einen Master in Sozialer Arbeit. Sie ist Präsidentin des Walliser Dachverbands der SIPE-Zentren.

Lucie Kniel-Fux wird ihre neue Funktion auf den Beginn des Studienjahres 2016 antreten. Sie wird dabei nicht nur ihre Erfahrung in einer kantonalen, mit der Zweisprachigkeit konfrontierten Organisation sowie ihre Kenntnis der Funktionsweise der HETS einbringen, sondern auch ihre strategische Vision sowie ihr berufliches Netzwerk, das sie im Wallis und in der restlichen Schweiz aufgebaut hat.

Die Hochschule für Soziale Arbeit ist eine der vier Hochschulen der HES-SO Wallis. Die rund 500 Studierenden können ihre Bachelorausbildung in Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend auf Deutsch oder Französisch absolvieren oder ein zweisprachiges Diplom erlangen. Das Studium ist stark praxisbezogen. Nach der gemeinsamen Grundausbildung wählen die Studierenden zwischen einer der drei Vertiefungen Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder Soziokulturelle Animation.

pd / zen

05. September 2016, 12:15

Artikel teilen