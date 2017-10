Hier trifft man Freunde

Der Lonzamarkt lockte an seiner 42. Ausgabe viel Publikum an. Foto: Walliser Bote

Über 100 Marktstände präsentieren sich am Samstag in Gampel anlässlich des Lonzamärt. An der Lonza und in den Gassen herrscht reges Treiben. Bereits am Vormittag konnten die volljährigen Teenager ihre Jungbürgerbriefe entgegennehmen - samt 4-Tagespass fürs Openair 2018.

Auf dem Marktplatz gab es gleich mehrere Höhepunkte zu sehen und hören: Ab 10.30 Uhr spielte die Band «Dörrti Fruits» aus Lauenen auf. Die Country-Folk-Band sorgte für beste Unterhaltung. Punkt 11.00 Uhr fand die Übergabe der Jungbürgerbriefe durch die Gemeinde samt Apéro für die Bevölkerung und Marktbesucher statt. Anschliessend stand Spiel und Unterhaltung auf dem Programm. Rund um den Marktplatz waren verschiedene einheimische Produkte platziert.

Insgesamt 110 Stände boten ihre Ware am 42. Lonzamärkt feil.«Darunter gab es in diesem Jahr auch ein paar neue Angebote wie den Kräuterstand A bis Z mit Heilendem, Pflegendem und Kulinarischem», berichtet Gemeinderätin Silvia Schmidt von der Marktkommission. Allgemein sei ihr aufgefallen, dass neben dem Schwerpunkt Musik auch das Thema Heilen «voll im Trend ist». Das Spezielle am traditionellen Lonzamarkt sei, dass «man Freunde trifft». So lautet auch das Motto.

Ab 18.00 Uhr ist im «Chrummu» Party angesagt, organisiert vom Verein «Wäschwiibär».

zum

14. Oktober 2017, 17:00

Artikel teilen